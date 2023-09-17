Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
В Україні стався землетрус
Терміново
Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня

Бої на фронті

Упродовж доби українські захисники знищили ще 530 російських окупантів та понад пів сотні одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 17 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 272 320 (+530),
  • танків ‒ 4 620 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 828 (+4),
  • артилерійських систем – 6 003 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 776 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 523 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 742 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 537 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 896 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна атака на Харків: чотири ракети поцілили в цивільне підприємство – ОВА
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
ЗСУ розширюють плацдарм в районі Роботиного – ISW
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
РФ поцілила ракетами в зерносховище та сільгоспугіддя Одещини – ОВА
Обстріл Одеської області 17 вересня 2023
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 17.09.2023
DeepStateMap

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Горить усе: як живуть люди у прифронтовій Павлівці
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Мінус 530 окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 17 вересня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь