РФ усилила охрану аэропорта Джанкоя военными из Кабардино-Балкарии
Недавно в крымский город Джанкой на местный военный аэродром прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Военных-срочников 15 сентября привезли для усиления охраны и обороны аэродрома.
В Генштабе отмечают, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ на временно оккупированные территории нашего государства.
Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Джанкоя заметили военную технику РФ, которая, вероятно, идет на материковую Украину. В частности, враг перемещает старые грузовые автомобили и гусеничную технику.
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