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РФ усилила охрану аэропорта Джанкоя военными из Кабардино-Балкарии

аеродром РФ
Фото: Pixabay

Недавно в крымский город Джанкой на местный военный аэродром прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Военных-срочников 15 сентября привезли для усиления охраны и обороны аэродрома.

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В Генштабе отмечают, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ на временно оккупированные территории нашего государства.

В Джанкой привезли 100 российских военных для охраны аэродрома — Генштаб

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Джанкоя заметили военную технику РФ, которая, вероятно, идет на материковую Украину. В частности, враг перемещает старые грузовые автомобили и гусеничную технику.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Джанкой, Росія
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