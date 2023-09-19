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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ посилила охорону аеропорту Джанкоя військовими з Кабардино-Балкарії

аеродром РФ
Фото: Pixabay

Нещодавно до кримського міста Джанкой на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військових-строковиків 15 вересня привезли для посилення охорони та оборони аеродрому.

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У Генштабі наголошують, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів РФ до тимчасово окупованих територій нашої держави.

До Джанкоя привезли 100 російських військових для охорони аеродрому – Генштаб

На залізничній станції Джанкою помітили військову техніку РФ, яка, ймовірно, йде до материкової України. Зокрема, ворог переміщає старі вантажні автомобілі та гусеничну техніку.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Джанкой, Росія
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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