РФ посилила охорону аеропорту Джанкоя військовими з Кабардино-Балкарії
Нещодавно до кримського міста Джанкой на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Військових-строковиків 15 вересня привезли для посилення охорони та оборони аеродрому.
У Генштабі наголошують, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів РФ до тимчасово окупованих територій нашої держави.
На залізничній станції Джанкою помітили військову техніку РФ, яка, ймовірно, йде до материкової України. Зокрема, ворог переміщає старі вантажні автомобілі та гусеничну техніку.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська