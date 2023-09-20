Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии — Зеленский

Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии, — подчеркнул глава нашего государства.

К слову, также Зеленский заявил, что российские террористы после начала войны против Украины и угроз миру массовым уничтожением не имеют права владеть ядерным оружием.

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