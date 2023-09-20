Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії – Зеленський
Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
– Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії, – наголосив голова нашої держави.
До речі, також Зеленський заявив, що російські терористи після початку війни проти України та погроз світу масовим знищенням не мають права володіти ядерною зброєю.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко