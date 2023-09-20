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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії – Зеленський

Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії – Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

– Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії, – наголосив голова нашої держави.

До речі, також Зеленський заявив, що російські терористи після початку війни проти України та погроз світу масовим знищенням не мають права володіти ядерною зброєю.

Зараз дивляться

Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Генасамблея ООН, Російська агресія
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