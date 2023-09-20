Ракета Нептун не успела пройти испытания, ее тестировали в бою — Неижпапа
Украинскую противокорабельную ракету для комплекса Нептун доводили до нужных параметров уже во время ударов по реальным целям российских войск.
Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в комментарии The Wall Street Journal.
По его словам, ракета Нептун должна была пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения РФ, но вместо этого ее тестировали уже в бою.
Командующий ВМС отметил, что сначала Украина атаковала с помощью Нептуна российский фрегат Адмирал Эссен. Однако системы радиоэлектронной борьбы судна помешали ракетам, и фрегат получил лишь незначительные повреждения, а несколько моряков — ранения.
Несмотря на это, Россия так и не поверила, что Украина имеет “настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах”, отправив крейсер Москва в зону поражения, рассказал Неижпапа.
ПКР Нептун — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей.
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