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Украина
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Ракета Нептун не успела пройти испытания, ее тестировали в бою — Неижпапа

Нептун
Фото: Минобороны

Украинскую противокорабельную ракету для комплекса Нептун доводили до нужных параметров уже во время ударов по реальным целям российских войск.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, ракета Нептун должна была пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения РФ, но вместо этого ее тестировали уже в бою.

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Командующий ВМС отметил, что сначала Украина атаковала с помощью Нептуна российский фрегат Адмирал Эссен. Однако системы радиоэлектронной борьбы судна помешали ракетам, и фрегат получил лишь незначительные повреждения, а несколько моряков — ранения.

Несмотря на это, Россия так и не поверила, что Украина имеет “настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах”, отправив крейсер Москва в зону поражения, рассказал Неижпапа.

ПКР Нептун — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, а также наземных целей.

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Нептун

Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, ВМС України, флот РФ
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