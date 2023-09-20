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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ракета Нептун не встигла пройти випробування, її тестували в бою – Неїжпапа

Нептун
Фото: Міноборони

Українську протикорабельну ракету для комплексу Нептун доводили до потрібних параметрів уже під час ударів по реальних цілях російських військ.

Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа у коментарі The Wall Street Journal.

За його словами, ракета Нептун мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення РФ, але замість цього її тестували вже у бою.

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Командувач ВМС зазначив, що спершу Україна атакувала за допомогою Нептуна російський фрегат Адмірал Ессен. Проте системи радіоелектронної боротьби судна завадили ракетам, і фрегат отримав лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень.

Попри це, Росія так і не повірила, що Україна має “справжню ракетну зброю, і продовжувала намагатися домінувати в наших районах”, відправивши крейсер Москва в зону ураження, розповів Неїжпапа.

ПКР Нептун – українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн, а також наземних цілей.

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Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, ВМС України, флот РФ
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