Ракета Нептун не встигла пройти випробування, її тестували в бою – Неїжпапа
Українську протикорабельну ракету для комплексу Нептун доводили до потрібних параметрів уже під час ударів по реальних цілях російських військ.
Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа у коментарі The Wall Street Journal.
За його словами, ракета Нептун мала пройти попередні випробування перед початком повномасштабного вторгнення РФ, але замість цього її тестували вже у бою.
Командувач ВМС зазначив, що спершу Україна атакувала за допомогою Нептуна російський фрегат Адмірал Ессен. Проте системи радіоелектронної боротьби судна завадили ракетам, і фрегат отримав лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень.
Попри це, Росія так і не повірила, що Україна має “справжню ракетну зброю, і продовжувала намагатися домінувати в наших районах”, відправивши крейсер Москва в зону ураження, розповів Неїжпапа.
ПКР Нептун – українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн, а також наземних цілей.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко