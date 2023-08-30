Смогут долететь до Москвы. Украина совершенствует ракеты собственного производства Нептун

Украина совершенствует ракеты собственного производства Нептун, чтобы они могли долететь до Москвы и других отдаленных регионов России.

Как сообщает The Drive, ссылаясь на представителя Минобороны Украины, атака на российскую систему ПВО С-400 в районе села Оленевка на мысе Тарханкут 23 августа “на 100% была осуществлена модифицированным Нептуном”.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что вражескую ПВО в Крыму уничтожила новая украинская ракета, впрочем, какая именно, он не уточнял.

Минобороны еще в апреле 2023 года сообщали, что Украина работает над переоборудованием P-360 Нептун в оружие наземного поражения, но для этого ей была нужна новая система наведения, которой в то время еще не было. В частности, для завершения работы требовались определенные виды микросхем, но система была близка к завершению.

Уже 28 августа стало известно, что Украина разработала систему наведения GPS, которая направляет ракету в заранее определенное место.

— Инфракрасная головка самонаведения ракеты ищет цель и фиксирует ее, используя предварительно загруженное изображение, а затем ее атакует. Если ракета не может поразить цель, она прекращает атаку, — говорится в сообщении.

Такая модификация стала бы большим скачком в возможностях, поскольку ракеты невозможно было бы заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечают в The War Zone.

Также, по словам представителя Минобороны, переоборудованный Нептун, который запускается с той же пусковой установки, что и противокорабельный вариант, имеет дальность около 400 км и полезную нагрузку около 350 кг.

Единственным недостатком является то, что запуску дозвуковой ракеты могут помешать современные российские системы ПВО, а также пока количество таких ракет небольшое.

Представитель Минобороны Украины отметил, что таких модернизированных ракет изготовлено всего несколько десятков.

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