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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Уже не спикер Южноукраинской АЭС. Экс-координатор движения Медведчука написал заявление на увольнение

Уже не спикер Южноукраинской АЭС. Экс-координатор движения Медведчука написал заявление на увольнение

Ярослав Маленченко, который был координатором пророссийского движения Украинский выбор, основанного Виктором Медведчуком, уже не является спикером Южноукраинской АЭС, трудовые отношения с ним были разорваны на основании его заявления на увольнение.

Об этом сообщили в пресс-службе Южноукраинской АЭС.

— Отвечая на многочисленные информационные запросы о назначении Я. Маленченко начальником управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС, сообщаем, что по состоянию на 20 сентября 2023 года такие трудовые отношения в ОП ПАЭС отсутствуют. Факт трудоустройства Маленченко имел место, однако, учитывая, что трудовые отношения были с испытательным сроком, они были расторгнуты на основании заявления Я. Маленченко на увольнение по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Сам Маленченко сообщил в Facebook, что написал заявление об увольнении по собственному желанию:

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— Считаю это решение вполне оправданным, потому что уважаю общественное мнение и понимаю, что на этой должности уже не смогу добавить положительного имиджа предприятию, на котором собирался работать.

Напомним, ранее сообщалось, что руководителем управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС назначен Ярослав Маленченко.

Фото: Ярослав Маленченко

АЕС, Виктор Медведчук, звільнення
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