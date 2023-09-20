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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вже не спікер Південноукраїнської АЕС. Екскоординатор руху Медведчука написав заяву на звільнення

Вже не спікер Південноукраїнської АЕС. Екскоординатор руху Медведчука написав заяву на звільнення

Ярослав Маленченко, який був координатором проросійського руху Український вибір, заснованого Віктором Медведчуком, вже не є спікером Південноукраїнської АЕС, трудові відносини з ним були розірвані на підставі його заяви на звільнення.

Про це повідомили у пресслужбі Південноукраїнської АЕС.

– Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я. Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Маленченка мав місце, проте, з огляду на те, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за власним бажанням, – йдеться у повідомленні.

Сам Маленченко повідомив у Facebook, що написав заяву про звільнення за власним бажанням:

Зараз дивляться

– Вважаю це рішення цілком виправданим, тому що поважаю громадську думку і розумію, що на цій посаді вже не зможу додати позитивного іміджу підприємству, на якому збирався працювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка.

Фото: Ярослав Маленченко

АЕС, Віктор Медведчук, звільнення
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