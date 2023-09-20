Вже не спікер Південноукраїнської АЕС. Екскоординатор руху Медведчука написав заяву на звільнення
Ярослав Маленченко, який був координатором проросійського руху Український вибір, заснованого Віктором Медведчуком, вже не є спікером Південноукраїнської АЕС, трудові відносини з ним були розірвані на підставі його заяви на звільнення.
Про це повідомили у пресслужбі Південноукраїнської АЕС.
– Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я. Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Маленченка мав місце, проте, з огляду на те, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за власним бажанням, – йдеться у повідомленні.
Сам Маленченко повідомив у Facebook, що написав заяву про звільнення за власним бажанням:
– Вважаю це рішення цілком виправданим, тому що поважаю громадську думку і розумію, що на цій посаді вже не зможу додати позитивного іміджу підприємству, на якому збирався працювати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка.
Фото: Ярослав Маленченко
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