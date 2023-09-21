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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия атаковала Украину в несколько волн десятками ракет из разных направлений — Игнат

Россия атаковала Украину в несколько волн десятками ракет из разных направлений — Игнат
Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет. К нападению привлекли 10 самолетов Ту-95мс.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО, — сказал он.

Напомним, в ночь на 21 сентября российская авиация нанесла массированный ракетный удар по Украине, однако наша противовоздушная оборона хорошо отработала по вражеским целям. К сожалению, есть разрушения из-за падения обломков российских ракет. Есть и раненые.

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские террористы запустили по Украине 43 крылатые ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Т-95 МС из района западнее города Энгельс. Силы обороны уничтожили 36 вражеских ракет.

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Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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