Россия атаковала Украину в несколько волн десятками ракет из разных направлений — Игнат
В четверг, 21 сентября, российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет. К нападению привлекли 10 самолетов Ту-95мс.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО, — сказал он.
Напомним, в ночь на 21 сентября российская авиация нанесла массированный ракетный удар по Украине, однако наша противовоздушная оборона хорошо отработала по вражеским целям. К сожалению, есть разрушения из-за падения обломков российских ракет. Есть и раненые.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские террористы запустили по Украине 43 крылатые ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Т-95 МС из района западнее города Энгельс. Силы обороны уничтожили 36 вражеских ракет.
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко