У Токмаку окупанти займаються масовими крадіжками через нестачу харчів – Генштаб

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти займаються масовими крадіжками в місцевих жителів через затримку грошового забезпечення та нестачу харчових продуктів.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 22 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, російськи окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, харчі та консервацію.

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Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони України успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного. РФ завдала авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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