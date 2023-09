Украина получила от ЕС восьмой транш помощи на €1,5 млрд

В пятницу, 22 сентября, Украина получила от Евросоюза очередной транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. Это уже восьмой транш с начала 2023 года.

О выделении средств объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, только в 2023 году Евросоюз предоставил нашему государству €13,5 млрд.

По ее словам, выделенные средства также поддерживают Украину на пути в ЕС, помогая реализовывать “трансформативные реформы”.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа “остается твердо на стороне Украины”.

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.

Just this year, we paid €13.5 billion to help Ukraine keep hospitals, schools and other services running.

This also helps Ukraine on its EU path by supporting transformative reforms.

Europe remains firmly by Ukraine’s side. pic.twitter.com/Nrpo5LI4s9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2023