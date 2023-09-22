У п’ятницю, 22 вересня, Україна отримала від Євросоюзу черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Це вже восьмий транш від початку 2023 року.

Про виділення коштів оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, лише в 2023 році Євросоюз надав нашій державі €13,5 млрд.

– Сьогодні виплатили Україні ще €1,5 млрд. Лише цього року ми надали €13,5 млрд, щоб допомогти Україні забезпечити роботу лікарень, шкіл та інших установ, – зазначила глава Єврокомісії.

За її словами, виділені кошти також підтримують Україну на шляху до ЄС, допомагаючи втілювати “трансформативні реформи”.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа “залишається твердо на боці України”.

Факт отримання восьмого траншу від ЄС підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, загальна підтримка Євросоюзу від початку повномасштабної війни сягнула близько €70 млрд.

Україна отримує кошти в межах пакету макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік обсягом €18 млрд. Щокварталу Брюссель виділяє близько €4,5 млрд.

Як уточнили в Міністерстві фінансів України, допомога надається на пільгових умовах. Кошти спрямовують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Наступні три транші від ЄС очікуються до кінця 2023 року.

Джерело: Мінфін

