ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом на Запорожье – Тарнавский

Генерал Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление ВСУ на южном фронте, утверждает, что его войскам удалось прорваться в село Вербовое Запорожской области.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Кроме того, генерал прогнозирует еще больший прорыв, хотя продвижение идет медленнее, чем прогнозировалось.

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– На левом фланге [под Вербовым] у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное — не потерять эту инициативу. И не потерять ее на практике, в действиях, – сказал Александр Тарнавский в интервью корреспонденту CNN Фредерику Плейтгену.

В последние недели Силы обороны заявляли о прорыве первой линии обороны россиян в Запорожской области. Оккупанты же отрицают продвижение ВСУ.

Однако анализ имеющихся видеоматериалов из открытых источников позволяет предположить, что украинские подразделения все же преодолели линию российской обороны в районе села Вербовое.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : CNN

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