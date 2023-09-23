ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
Генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ ЗСУ на південному фронті, стверджує, що його військам вдалося прорватися в село Вербове Запорізької області.
Про це він заявив в інтерв’ю CNN.
Крім того, генерал прогнозує ще більший прорив, хоча просування йде повільніше, ніж прогнозувалося.
– На лівому фланзі [під Вербовим] у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу. І не втратити її на практиці, у діях, – сказав Олександр Тарнавський в інтерв’ю кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену.
Останніми тижнями Сили оборони заявляли про прорив першої лінії оборони росіян у Запорізькій області. Окупанти ж заперечують просування ЗСУ.
Однак аналіз наявних відеоматеріалів із відкритих джерел дає змогу припустити, що українські підрозділи все ж подолали лінію російської оборони в районі села Вербове.
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