Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Терміново
РФ поцілила дронами в нафтопереробний завод у Кременчуку
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ ЗСУ на південному фронті, стверджує, що його військам вдалося прорватися в село Вербове Запорізької області.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

Крім того, генерал прогнозує ще більший прорив, хоча просування йде повільніше, ніж прогнозувалося.

Зараз дивляться

– На лівому фланзі [під Вербовим] у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу. І не втратити її на практиці, у діях, – сказав Олександр Тарнавський в інтерв’ю кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену.

Останніми тижнями Сили оборони заявляли про прорив першої лінії оборони росіян у Запорізькій області. Окупанти ж заперечують просування ЗСУ.

Однак аналіз наявних відеоматеріалів із відкритих джерел дає змогу припустити, що українські підрозділи все ж подолали лінію російської оборони в районі села Вербове.

Контрнаступ ЗСУ – прорвали оборону росіян у Вербовому

deep state

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Буданов про наслідки атаки на штаб ЧФ: Мінімум 9 загиблих, важко поранено генералів РФ
Кирило Буданов
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS
ракета ATACMS
Стовп диму до неба: з’явилися супутникові фото зруйнованого штабу Чорноморського флоту РФ
Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
За добу понад 70 одиниць: Генштаб розповів, скільки артсистем і танків втратили окупанти
укр Град
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.09.2023
DeepStateMap

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь