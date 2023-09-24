ПВО РФ в Крыму не может справиться с ракетами западного производства — Игнат

РФ не может защитить временно оккупированный Крым от украинских ударов, поскольку ПВО захватчиков не способна сбивать ракеты западного производства.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

— У нас есть оружие, которое было нам нужно. Это крылатые ракеты. Такие как Х-101, например, которыми РФ атакует нас с начала войны, но лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там “не имеющая аналогов ПВО”, — сказал он.

По словам Игната, некоторые ракеты вражеская противовоздушная оборона все же сбивает, но “как мы видим по результатам, ракеты долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства”.

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Представитель Воздушных сил также отверг предположение россиян о том, что удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе был нанесен дальнобойными ракетами ATACMS.

— Думаю, это было бы очевидно, если бы это был ATACMS, потому что крылатая ракета и баллистическая отличаются траекторией полета и нанесением удара, — отметил он.

В то же время Игнат выразил уверенность, что Украина все же получит от партнеров дальнобойное оружие. В частности, не только американские ATACMS, но и немецкие Taurus.

Ранее в Financial Times сообщили, что США предоставят Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеголовками.

Источник: телемарафон

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