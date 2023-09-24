ППО РФ в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва – Ігнат

РФ не може захистити тимчсово окупований Крим від українських ударів, оскільки ППО загарбників не здатна збивати ракети західного виробництва.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– У нас є зброя, яка була нам потрібна. Це крилаті ракети. Такі як Х-101, наприклад, якими РФ атакує нас із початку війни, але краще. Противник не може збивати ці ракети попри те, що у них там “ППО, що не має аналогів”, – сказав він.

За словами Ігната, деякі ракети ворожа протиповітряна оборона все ж збиває, але “як ми бачимо за результатами, ракети долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва”.

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Речник Повітряних сил також відкинув припущення росіян про те, що удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі було завдано далекобійними ракетами ATACMS.

– Гадаю, це було б очевидно, якби це був ATACMS, тому що крилата ракета і балістична відрізняються траєкторією польоту й завданням удару, – зазначив він.

Водночас Ігнат висловив впевненість, що Україна все ж отримає від партнерів далекобійну зброю. Зокрема, не лише американські ATACMS, а й німецькі Taurus.

Раніше у Financial Times повідомили, що США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками.

Джерело: телемарафон

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