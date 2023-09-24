Россияне ночью сбрасывали боеприпасы с БпЛА и били из артиллерии по Никопольщине
Ночью 24 сентября российские войска открывали огонь из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с беспилотников по Никопольскому району Днепропетровской области.
В Никополе повреждены здание универмага и детский сад.
25-летний мужчина – в тяжелом состоянии в больнице из-за осколочных ранений.
В Червоногригорьевской общине повреждены четыре частных дома, авто, линии электропередачи.
Последствия обстрела Мировской и Покровской сельских общин еще выясняют.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька