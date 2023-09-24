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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне ночью сбрасывали боеприпасы с БпЛА и били из артиллерии по Никопольщине

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня 2023

Ночью 24 сентября российские войска открывали огонь из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с беспилотников по Никопольскому району Днепропетровской области.

В Никополе повреждены здание универмага и детский сад.

25-летний мужчина – в тяжелом состоянии в больнице из-за осколочных ранений.

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Последствия обстрела Мировской и Покровской сельских общин еще выясняют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Дрони, Никополь, Російська агресія, РФ
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