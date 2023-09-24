В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ

В Джанкое во временно оккупированном Крыму взорвали автомобиль российского военнослужащего.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в субботу, 23 сентября.

Под машиной, вероятно, сработало взрывное устройство.

Сейчас смотрят

По данным источников издания, неизвестные прикрепили к днищу автомобиля Chevrolet Aveo российского военнослужащего контактный заряд мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Днем взрывчатка сдетонировала рядом с домом, где живет оккупант. Никаких элементов поражения в бомбе использовано не было, пишет Baza.

Россияне утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал, только в доме выбило стекло на первом этаже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Baza

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.