Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Украина
Нуждается в проверке
Валентина Чорна, редактор ленты

В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ

У Джанкої підірвали авто російського військовослужбовця

В Джанкое во временно оккупированном Крыму взорвали автомобиль российского военнослужащего.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в субботу, 23 сентября.

Под машиной, вероятно, сработало взрывное устройство.

Сейчас смотрят

По данным источников издания, неизвестные прикрепили к днищу автомобиля Chevrolet Aveo российского военнослужащего контактный заряд мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Днем взрывчатка сдетонировала рядом с домом, где живет оккупант. Никаких элементов поражения в бомбе использовано не было, пишет Baza.

Россияне утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал, только в доме выбило стекло на первом этаже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Диверсанты уничтожили 5 единиц автотехники под Москвой и в Калуге — ГУР
вибух дим

Фото: Baza

Война в Украине, Джанкой, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пакеты помощи и совместное производство оружия с США: Зеленский подвел итоги недели
Володимир Зеленський
Эксперт назвал два типа западного вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя
ATACMS
РФ концентрирует новые подразделения в Бахмуте и его окрестностях — заместитель комбата
російські солдати
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Россияне собрали большую группировку для удержания Бахмута, но есть нюанс – Черник
російські окупанти

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь