В Джанкое подорвали авто российского оккупанта — СМИ
В Джанкое во временно оккупированном Крыму взорвали автомобиль российского военнослужащего.
По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в субботу, 23 сентября.
Под машиной, вероятно, сработало взрывное устройство.
По данным источников издания, неизвестные прикрепили к днищу автомобиля Chevrolet Aveo российского военнослужащего контактный заряд мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
Днем взрывчатка сдетонировала рядом с домом, где живет оккупант. Никаких элементов поражения в бомбе использовано не было, пишет Baza.
Россияне утверждают, что в результате взрыва никто не пострадал, только в доме выбило стекло на первом этаже.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Baza
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