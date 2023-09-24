У Джанкої підірвали авто російського окупанта – ЗМІ

У Джанкої в тимчасово окупованому Криму підірвали автомобіль російського військовослужбовця.

За даними Telegram-каналу Baza, вибух стався у суботу, 23 вересня.

Під машиною, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій.

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За даними джерел видання, невідомі прикріпили до днища автівки Chevrolet Aveo російського військовослужбовця контактний заряд потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

Вдень вибухівка здетонувала поряд із будинком, де живе окупант. Жодних елементів ураження у бомбі використано не було, пише Baza.

Росіяни стверджують, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише у будинку вибило скло на першому поверсі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

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