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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Джанкої підірвали авто російського окупанта – ЗМІ

У Джанкої підірвали авто російського військовослужбовця

У Джанкої в тимчасово окупованому Криму підірвали автомобіль російського військовослужбовця.

За даними Telegram-каналу Baza, вибух стався у суботу, 23 вересня.

Під машиною, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій.

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За даними джерел видання, невідомі прикріпили до днища автівки Chevrolet Aveo російського військовослужбовця контактний заряд потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

Вдень вибухівка здетонувала поряд із будинком, де живе окупант. Жодних елементів ураження у бомбі використано не було, пише Baza.

Росіяни стверджують, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише у будинку вибило скло на першому поверсі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Джанкой, Крим
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