И за Одессу, и за Берислав. Мы ответим России на каждый удар, – Зеленский

Украина ответит стране-агрессору России на каждый обстрел мирных украинских городов и сел.

Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, комментируя последние ракетные атаки РФ.

– Мы ответим России на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской общины. И за Одессу, и за Берислав, и Херсон, за Донецкую, Харьковскую, Сумскую области, — подчеркнул Зеленский.

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Он поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ, зенитчиков, воинов мобильных огневых групп, отражающих российские ракетные и дроновые удары.

Президент напомнил, что только во время одной атаки против Украины минувшей ночью войска РФ применили 33 ударных средства – дроны Шахед и ракеты. Большинство враг направил против Одессы и области. Украинские военные обезвредили 30 целей.

Форум оборонных индустрий

Во время обращения президент сообщил, что участие в первом Форуме оборонных индустрий, который должен состояться в Украине осенью, подтвердили уже более 160 компаний из 26 стран мира.

– Сегодня министр стратегпрома Камышин доложил о подготовке первого Форума оборонных индустрий: уже более 160 компаний, которые будут участницами, 26 стран, – заявил президент.

По его словам, речь идет о странах из разных частей мира: Америка, Азия, Европа, Австралия.

Участие в мероприятии примут компании-производители полного спектра вооружений.

– Сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права, – добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что производство в Украине средств ПВО и других передовых образцов вооружения гарантирует безопасность нашего государства.

Кроме того, Зеленский снова упомянул, что Украина уже получила первые американские танки Абрамс. Киев работает над получением истребителей F16 и дальнобойного оружия.

Итоги визита в США и Канаду

Владимир Зеленский провел сегодня совещания по итогам визита в США и Канаду, встреч с лидерами стран-партнеров на полях Генассамблеи ООН.

– Все договоренности, которых мы достигли, каждую перспективу для Украины – все должны реализовать как можно быстрее. Для каждого из направлений определяем конкретного чиновника, который будет отвечать за выполнение договоренностей. Оборона, политическое взаимодействие, усиление и очищение институтов, энергетика, восстановление, — рассказал глава государства.

Вопросы зерна

Президент сообщил, что провел совещание по зерновому экспорту. Были согласованы дальнейшие шаги и обсуждены достигнутые результаты.

– Первое: Еврокомиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Второе: постепенно убираем эмоции из этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать целиком конструктивной, и Украина все для этого делает, — отметил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, “не допустивших нарушений торговых правил ЕС и Соглашения об ассоциации”. Зеленский добавил, что ожидает такой же конструктивной совместной работы, как с Болгарией и Румынией, “и от других стран-соседей”.

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