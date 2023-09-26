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РФ безуспешно атакует в районе Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области — ISW

бахмут

25 сентября российские оккупационные войска вели наземные атаки в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска провели безуспешные атаки в районе Клещиевки, а также к востоку и юго-востоку от Богдановки (7 км к северо-западу от Бахмута).

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В свою очередь несколько российских военкоров 24 и 25 сентября заявили, что оккупационные войска якобы вытеснили ВСУ с позиций вблизи Орехово-Васильевка и теперь контролируют этот населенный пункт. Но потом один из российских блогеров признал, что визуального подтверждения этому нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Источник: ISW
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине
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