РФ без успіху атакує в районі Бахмута, Авдіївки та в Запорізькій області – ISW

25 вересня російські окупаційні війська вели наземні атаки в районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська провели безрезультатні атаки в районі Кліщіївки, а також на схід і південний схід від Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута).

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Своєю чергою кілька російських військкорів 24 і 25 вересня заявили, що окупаційні війська нібито витіснили ЗСУ з позицій поблизу Оріхового-Василівки і тепер контролюють цей населений пункт. Але потім один із російських блогерів визнав, що візуального підтвердження цьому немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Джерело : ISW

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