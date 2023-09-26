РФ без успіху атакує в районі Бахмута, Авдіївки та в Запорізькій області – ISW
25 вересня російські окупаційні війська вели наземні атаки в районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська провели безрезультатні атаки в районі Кліщіївки, а також на схід і південний схід від Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута).
Своєю чергою кілька російських військкорів 24 і 25 вересня заявили, що окупаційні війська нібито витіснили ЗСУ з позицій поблизу Оріхового-Василівки і тепер контролюють цей населений пункт. Але потім один із російських блогерів визнав, що візуального підтвердження цьому немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк