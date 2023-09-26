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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Канаде скандал из-за приглашения ветерана СС Галичина в парламент во время визита Зеленского

Зеленський у парламенті Канади
Фото: Офис президента

В Канаде разгорелся политический скандал из-за чествования на заседании парламента украинца, который во время Второй мировой войны служил в немецком подразделении.

Как сообщает агентство BBC, инцидент произошел 22 сентября, во время торжественного заседания парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

На галерее в парламентском зале присутствовал 98-летний украинец Ярослав Хунка. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота в какой-то момент обратил на него внимание, заявив, что мужчина “был украинским героем, канадским героем, и мы благодарим его за всю его службу”. После этого присутствующие поднялись со своих мест и начали аплодировать.

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В этот момент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо находились в зале парламента.

Политический скандал в Канаде

Проблема в том, что во время Второй мировой войны Ярослав Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС (известная также как дивизия Галичина).

На присутствие Хунки в канадском парламенте отреагировала еврейская канадская организация CIJA. Там заявили о “глубокой обеспокоенности” относительно приветствия ветерана дивизии Галичина. В организации настаивают, что это подразделение участвовало в геноциде евреев.

Премьер Джастин Трюдо также прокомментировал приглашение Ярослава Хунки в парламент, назвав его “глубоко смущающим”. В то же время он не призывал Энтони Роту уйти в отставку.

– То, что это произошло, очень огорчает. Спикер признал свою ошибку и извинился. Но это глубоко смущает парламент Канады и, как следствие, всех канадцев, – отметил Трюдо.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Полиев заявил, что Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Однако в офисе премьера ответили, что решение пригласить Хунку было принято единолично офисом спикера. Об этом не были заранее уведомлены ни офис премьера, ни украинская делегация.

Тем временем члены парламента начали призывать спикера Палаты общин уйти в отставку.

– Шокирует то, что члены парламента поднялись, чтобы аплодировать ему (Ярославу Хунке, — Ред.). Депутаты сделали это, потому что мы поверили слову спикера о том, что этому человеку действительно следует оказать эту честь, – заявил член Палаты общин Питер Джулиан.

Реакция Польши

На инцидент отреагировал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Он потребовал извинений за появление в канадском парламенте ветерана дивизии Галичина.

Дзельский назвал Ярослава Хунку членом “печально известного украинского военного формирования времен Второй мировой войны, ответственного за убийства тысяч поляков и евреев”.

– Польша – лучший союзник, которого имеет Украина, но она никогда не согласится отбеливать таких злодеев. Как посол Польши в Канаде, я жду извинений, – написал Дзельский в соцсети X (ранее Twitter).

Извинения спикера

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота уже извинился за чествование Ярослава Хунки в стенах парламента. Он отметил, что 22 сентября “во время своего выступления после обращения президента Украины узнал человека в галерее”.

– Впоследствии я получил дополнительную информацию, поэтому теперь сожалею о своем решении, — добавил Рота.

Спикер подчеркнул, что обратиться к Ярославу Хунке было лишь его личной инициативой.

– Никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении или о моих словах до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей… Я принимаю полную ответственность за свои действия, – объяснил Рота.

Он также принес извинения еврейским общинам Канады и всего мира.

В ответ в организации CIJA заявили, что “ценят извинения”. Там также выступили за проведение проверки, чтобы “гарантировать, что подобный неприемлемый инцидент не повторится снова”.

Что известно о дивизии Галичина

Это одна из самых контроверсионных страниц истории Украины.

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС Галичина была добровольческим подразделением, которое существовало в 1943-1945 годах и было укомплектовано преимущественно из этнических украинцев. Дивизия входила в состав войск Ваффена СС нацистской Германии.

В апреле 1945 года переукомплектованное подразделение получило новое название: Первая Украинская дивизия Украинской национальной армии.

В адрес дивизии Галичина раздаются обвинения в убийстве польских и еврейских гражданских лиц. В то же время Нюрнбергский трибунал не признал это подразделение виновным в каких-либо военных преступлениях.

Как отметил в комментарии канадским СМИ Доминик Арель, заведующий кафедрой украинских студий Оттавского университета, дивизия Галичина привлекла тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ней с надеждой, что смогут завоевать независимость Украины.

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Источник: BBC, BBC Украина
Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Канада, Парламент
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