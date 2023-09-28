Відставка спікера у Канаді і обурення у Польщі: що відомо про скандал з ветераном СС Галичина

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Канади на засіданні парламенту вшанували українця, який під час Другої світової війни служив у СС Галичина.

Чому ця подія спричинила міжнародний скандал – у матеріалі Фактів ICTV.

Як повідомляє агентство ВВС, інцидент трапився 22 вересня, під час урочистого засідання парламенту Канади з нагоди візиту Зеленського.

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На галереї в парламентській залі був присутній 98-річний українець Ярослав Хунка. Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота у якийсь момент звернув на нього увагу, заявивши, що чоловік “був українським героєм, канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу”. Після цього присутні піднялися зі своїх місць та почали аплодувати.

У цей момент Володимир Зеленський та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо перебували в залі парламенту.

The speaker of Canada’s House of Commons apologised for praising a Nazi military veteran who fought in World War II. 98-year-old Yaroslav Hunka was given a standing ovation twice after he was introduced as a ‘Ukrainian and Canadian hero’ Full story ???? https://t.co/rxnaQqFjDZ pic.twitter.com/EUnhq8Eifq — Sky News (@SkyNews) September 25, 2023

Чому виник скандал

Проблема полягає в тому, що під час Другої світової війни Ярослав Хунка служив у 14 гренадерській дивізії Ваффен-СС (відома також як дивізія Галичина). На адресу дивізії часто лунають звинувачення у вбивстві поляків та євреїв.

Як відреагували у Канаді

На присутність Хунки в канадському парламенті відреагувала канадська єврейська організація CIJA. Там заявили про “глибоке занепокоєння” щодо привітання ветерана дивізії Галичина. В організації наполягають, що цей підрозділ брав участь у геноциді євреїв. Водночас офіційно доказів того, у чому організація CIJA звинувачує підрозділ СС Галичина, немає.

Прем’єр Джастін Трюдо також прокоментував запрошення Ярослава Хунки до парламенту, назвавши його таким, що “глибоко бентежить”.

– Те, що це сталося, дуже засмучує. Спікер визнав свою помилку і вибачився. Але це глибоко бентежить парламент Канади і, як наслідок, усіх канадців, – зазначив Трюдо.

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П’єр Полієв заявив, що Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися. Однак в офісі прем’єра відповіли, що рішення запросити Хунку ухвалено одноосібно офісом спікера. Про це не були заздалегідь попереджені ні офіс прем’єра, ні українська делегація.

Тим часом члени парламенту почали закликати спікера Палати громад піти у відставку.

– Шокує те, що члени парламенту піднялися, щоб аплодувати йому (Ярославу Хунці, – Ред.). Депутати зробили це, тому що ми повірили слову спікера про те, що цій людині справді слід надати цю честь, – заявив член Палати громад Пітер Джуліан.

26 вересня з’явилася інформація, що відставки спікера тепер вимагає міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Причина – “інцидент, коли парламент Канади аплодував стоячи людині, яка воювала на боці нацистів проти союзників під час Другої світової війни”.

Згодом спікер парламенту Канади Ентоні Рота оголосив, що подає у відставку зі своєї посади.

– Цей парламент вище за будь-кого з нас, – сказав він законодавцям.

Вибачення перед відставкою спікера

Перед тим, як оголосити про свою відставку, спікер Палати громад Канади Ентоні Рота вибачився за вшанування Ярослава Хунки в стінах парламенту. Він зазначив, що 22 вересня “під час свого виступу після звернення президента України впізнав людину в галереї”.

– Згодом я отримав додаткову інформацію, тому тепер шкодую про своє рішення, – додав Рота.

Спікер підкреслив, що звернутися до Ярослава Хунки було лише його особистою ініціативою.

– Ніхто, включно з колегами-парламентарями та делегацією України, не знав про мій намір або про мої слова до того, як я їх виголосив. Ця ініціатива була повністю моєю… Я приймаю повну відповідальність за свої дії, – пояснив Рота.

Він також вибачився перед єврейськими громадами Канади та всього світу.

У відповідь в організації CIJA заявили, що “цінують вибачення”. Там також виступили за проведення перевірки, щоб “гарантувати, що подібний неприйнятний інцидент не повториться знову”.

Реакція Польщі

На інцидент відреагував посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський. Він почав вимагати вибачень за появу в канадському парламенті ветерана дивізії Галичина.

Дзельський назвав Ярослава Хунку членом “сумнозвісного українського військового формування часів Другої світової війни, відповідального за вбивства тисяч поляків та євреїв”.

– Польща – найкращий союзник, якого має Україна, але вона ніколи не погодиться відбілювати таких лиходіїв. Як посол Польщі в Канаді, я чекаю на вибачення, – написав Дзельський у соцмережі X (раніше Twitter).

09/22 ????????&???????? leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews. ???????? best ally ???????? has, will never agree on whitewashing such villains! As ???????? Amb. to ???????? I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023

У МЗС Польщі назвали ситуцію “ганебною”.

– Вшанування канадським парламентом українця, який воював у лавах СС Галичина, було ганебним і вказує на великий брак знань про Другу світову війну, – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек своєю чергою заявив про наміри досягнути екстрадиції 98-річного укрїнця.

– Зважаючи на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані зі вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС Галичина, я вжив заходів до можливої екстрадиції цієї людини до Польщі, – сказав він.

Згодом, після публічного вибачення Ентоні Роти, посол Польщі висловив розуміння того, що речник зробив це ненавмисно.

Much thx to the Speaker @AnthonyRota for a very open and detailed conversation on the past Friday recognition of a 14th Waffen Grenadier Division SS member in @OurCommons. It was not intended. If the mistakes make us wiser and our bond stronger, so be it! Thank you Anthony! pic.twitter.com/XCqX8HKAfE — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 26, 2023

Президент України та інші представники держави не коментували ситуацію.

Що відомо про дивізію Галичина

Це одна з найбільш контроверсійних сторінок історії України.

14 гренадерська дивізія Ваффен-СС Галичина була добровольчим підрозділом, який існував у 1943-1945 роках і був укомплектований переважно з етнічних українців. Дивізія входила до складу військ Ваффен СС нацистської Німеччини.

У квітні 1945 року переукомплектований підрозділ отримав нову назву: Перша Українська дивізія Української національної армії.

Дивізію Галичина часто звинувачують у вбивстві польських та єврейських цивільних осіб. Водночас Нюрнберзький трибунал не визнав цей підрозділ винним у жодних воєнних злочинах.

Як зазначив у коментарі канадським ЗМІ Домінік Арель, завідувач кафедри українських студій Оттавського університету, дивізія Галичина залучила тисячі українських добровольців, багато з яких приєдналися до неї з надією, що зможуть вибороти незалежність України.

Інші суперечки через СС Галичина

У квітні 2021 року в Києві відбулася хода на честь річниці створення дивізії Галичина. Участь у марші взяли українські націоналістичні організації, зокрема Суспільство майбутнього, Правий Сектор, ВО Свобода.

Тоді марш засудили Офіс президента України та голова Інституту нацпам’яті.

Окрім того, ходу засудили посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, а також посольство Ізраїлю в Україні.

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