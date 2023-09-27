Это случится в ближайшее время: Подоляк о предоставлении дальнобойных ракет

Продолжаются интенсивные переговоры с партнерами на разных уровнях о предоставлении Украине дальнобойных ракет, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты — партнерские, — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что Украина имеет и собственное эффективное дальнобойное оружие, однако этих ракет пока мало, а их надо сотни для поражения инфраструктуры в глубоком тылу врага.

Советник руководителя ОП уверен в том, что Украине передадут все виды вооружения в достаточном количестве, в том числе и дальнобойные ракеты.

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По его словам, этот процесс происходит медленно, поскольку никто не ожидал, что Украина в течение 19 месяцев будет эффективно воевать с Россией. К тому же она не была союзником стран Запада по военным технологиям, поэтому у них существует определенное консервативное мышление относительно того, сможем ли мы ответственно использовать то или иное оружие.

— Консервативное мышление говорит о том, можем ли мы гарантировать, что это оружие не будет использоваться по территории России. Безусловно, мы это гарантируем, ведь мы придерживаемся международных нормативов, конвенций, в том числе по ведению войны. Мы же не Россия, — подытожил Подоляк.

Накануне западные СМИ писали, что США якобы до конца недели одобрят передачу Украине ракет большой дальности с кассетными боеприпасами ATACMS M39, и уже на следующей неделе их начнут использовать на фронте ВСУ.

Источник : 24 канал

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