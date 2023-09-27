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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це станеться найближчим часом: Подоляк про надання далекобійних ракет

Ракети ATACMS
Фото: Факти ICTV

Тривають інтенсивні переговори з партнерами на різних рівнях щодо надання Україні далекобійних ракет, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Президент особисто опікується цим. Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети – партнерські, – наголосив він.

Подоляк зауважив, що Україна має і власну ефективну далекобійну зброю, проте цих ракет поки замало, а їх треба сотні для ураження інфраструктури в глибокому тилу ворога.

Радник керівника ОП упевнений у тому, що Україні передадуть усі види озброєння у достатній кількості, зокрема й далекобійні ракети.

Зараз дивляться

За його словами, цей процес відбувається повільно, оскільки ніхто не очікував, що Україна протягом 19 місяців ефективно воюватиме з Росією. До того ж вона не була союзником країн Заходу щодо військових технологій, тому у них існує певне консервативне мислення щодо того, чи зможемо ми відповідально використовувати ту чи іншу зброю.

– Консервативне мислення говорить про те, чи можемо ми гарантувати, що ця зброя не використовуватиметься по території Росії. Безумовно, ми це гарантуємо, адже ми дотримуємося міжнародних нормативів, конвенцій, зокрема щодо ведення війни. Ми ж не Росія, – підсумував Подоляк.

Напередодні західні ЗМІ писали, що США нібито до кінця тижня схвалять передання Україні ракет великої дальності з касетними боєприпасами ATACMS M39, і вже наступного тижня їх почнуть використовувати на фронті ЗСУ.

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ATACMS

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Зброя для України, Михайло Подоляк, Офіс президента, Ракета, Російська агресія
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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