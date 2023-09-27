Це станеться найближчим часом: Подоляк про надання далекобійних ракет

Тривають інтенсивні переговори з партнерами на різних рівнях щодо надання Україні далекобійних ракет, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Президент особисто опікується цим. Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети – партнерські, – наголосив він.

Подоляк зауважив, що Україна має і власну ефективну далекобійну зброю, проте цих ракет поки замало, а їх треба сотні для ураження інфраструктури в глибокому тилу ворога.

Радник керівника ОП упевнений у тому, що Україні передадуть усі види озброєння у достатній кількості, зокрема й далекобійні ракети.

Зараз дивляться

За його словами, цей процес відбувається повільно, оскільки ніхто не очікував, що Україна протягом 19 місяців ефективно воюватиме з Росією. До того ж вона не була союзником країн Заходу щодо військових технологій, тому у них існує певне консервативне мислення щодо того, чи зможемо ми відповідально використовувати ту чи іншу зброю.

– Консервативне мислення говорить про те, чи можемо ми гарантувати, що ця зброя не використовуватиметься по території Росії. Безумовно, ми це гарантуємо, адже ми дотримуємося міжнародних нормативів, конвенцій, зокрема щодо ведення війни. Ми ж не Росія, – підсумував Подоляк.

Напередодні західні ЗМІ писали, що США нібито до кінця тижня схвалять передання Україні ракет великої дальності з касетними боєприпасами ATACMS M39, і вже наступного тижня їх почнуть використовувати на фронті ЗСУ.

Джерело : 24 канал

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