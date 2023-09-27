Кремль хочет обвинить командующего Черноморским флотом РФ в сговоре с ВСУ – партизаны
Россия хочет обвинить командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в сговоре с Силами обороны Украины.
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Указано, что источник из оккупационных властей Севастополя сообщил, что состоялось совещание между руководителями и силовиками по информационной политике.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Москва сказала ему распускать слухи о заговоре главнокомандующего Черноморского флота Виктора Соколова с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба.
— Делалось это, по их версии, для сокрытия факта кражи адмиралом Соколовым и его заместителем продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка. Поэтому никаких потерь в результате удара не может быть. Также ставился акцент на замалчивании реальных данных о потерях среди военных, — говорится в сообщении.
Партизаны указывают, что такие действия оккупантов служат дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Согласно данным агентов, после происшествия возле штаба было не менее 25 машин скорой помощи, которые выносили мешки с телами. Свидетелями этого стали и многие севастопольцы.
Также члены движения отметили, что виртуальное появление Соколова на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу вызывает сомнение.
Ранее украинские Силы специальных операций ранее заявляли, что в результате удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября погибли 34 человека, в частности был ликвидирован командующий Виктор Соколов.
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