Кремль хоче звинуватити командувача Чорноморського флоту РФ у змові із ЗСУ – партизани

Росія хоче звинуватити командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова у змові з Силами оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Зазначено, що джерело з окупаційної влади Севастополя повідомило, що відбулася нарада між керівниками й силовиками щодо інформаційної політики.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Москва сказала йому розпускати чутки про змову головнокомандувача Чорноморського флоту Віктора Соколова із Силами оборони України для знищення свого штабу.

– Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим і його заступником продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару не може бути. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових, – йдеться у повідомленні.

Партизани вказують, що такі дії окупантів слугують додатковим доказом того, що командувач Соколов утилізований або сильно поранений. Згідно з даними агентів, після події біля штабу було щонайменше 25 машин швидкої допомоги, які виносили мішки з тілами. Свідками цього стали й багато севастопольців.

Також члени руху зазначили, що віртуальна поява Соколова на нараді з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу викликає сумнів.

Раніше українські Сили спеціальних операцій раніше заявляли, що в результаті удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня загинули 34 людини, зокрема був ліквідований командувач Віктор Соколов.

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