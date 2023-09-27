Кремль хоче звинуватити командувача Чорноморського флоту РФ у змові із ЗСУ – партизани
Росія хоче звинуватити командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова у змові з Силами оборони України.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Зазначено, що джерело з окупаційної влади Севастополя повідомило, що відбулася нарада між керівниками й силовиками щодо інформаційної політики.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Москва сказала йому розпускати чутки про змову головнокомандувача Чорноморського флоту Віктора Соколова із Силами оборони України для знищення свого штабу.
– Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим і його заступником продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару не може бути. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових, – йдеться у повідомленні.
Партизани вказують, що такі дії окупантів слугують додатковим доказом того, що командувач Соколов утилізований або сильно поранений. Згідно з даними агентів, після події біля штабу було щонайменше 25 машин швидкої допомоги, які виносили мішки з тілами. Свідками цього стали й багато севастопольців.
Також члени руху зазначили, що віртуальна поява Соколова на нараді з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу викликає сумнів.
Раніше українські Сили спеціальних операцій раніше заявляли, що в результаті удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня загинули 34 людини, зокрема був ліквідований командувач Віктор Соколов.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко