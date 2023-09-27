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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти мали 13 невдалих спроб витіснити ЗСУ в районі Мар’їнки – Генштаб

міномет, війна в Україні, вогонь
Фото: Getty Images

Упродовж доби російські війська марно намагались наступати на Мар’їнському напрямку.

Зокрема, у районі Мар’їнки Донецької області напередодні окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Українські захисники відбили атаки загарбників:

Зараз дивляться
  • у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку (зона відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія);
  • у районі південніше Новодарівки Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Тривають наступальні операції ЗСУ:

  • на Мелітопольському напрямку;
  • на Бахмутському напрямку.

На Шахтарському напрямку українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

На Херсонському напрямку (зона відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса) Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно завдають ураження по тилах ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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