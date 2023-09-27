У розвідці Британії повідомили, чи піде РФ у наступ у найближчі тижні

Новий скоординований наступ російських військових упродовж найближчих тижнів є малоймовірним.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 27 вересня, проаналізувавши, як РФ розгортає елементи своєї нової 25 загальновійськової армії.

Наразі підрозділи двох маневрених компонентів цієї армії – 67 мотострілецької дивізії та 164 окремої мотострілецької бригади – зосереджені в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, уздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

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На переконання британських розвідників, розгортання цієї армії для посилення перенапруженої лінії фронту відбувається фрагментарно.

Тож це зменшує ймовірність нового скоординованого російського наступу в найближчі тижні.

До того ж, нагадують у британському оборонному відомстві, із початку вторгнення Росія лише зрідка утримувала угруповання розміром з армію, яке потенційно могло б стати основою для нового великого наступу.

Що відомо про 25 загальновійськову армію

Набір особового складу до 25 загальновійськової армії Міноборони Росії почало на Далекому Сході в середині травня.

Наприкінці червня у РФ вже оголосили про завершення формування, а розгортання планували орієнтовно в грудні 2023 року.

Однак це з’єднання почали перекидати до України вже наприкінці серпня.

Те, що РФ розгортає частини новоствореної “резервної” 25 загальновійськової армії, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив на початку вересня.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, Росія могла вперше застосувати елементи своєї нової 25 загальновійськової армії в середині вересня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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