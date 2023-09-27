Войска РФ построили новый укрепрайон к северу от Токмака — Федоров
На фоне контрнаступления Сил обороны российские войска строят новые укрепления в Запорожской области.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
— Чувствуя постоянное давление Вооруженных сил Украины, российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, — сказал он.
В частности, к северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, ведущей к недавно освобожденному украинскими защитниками селу Работино.
Также на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций россияне начали загонять бетоновозы.
Кроме того, по данным Федорова, на захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов армии РФ общей площадью около 50 тыс. гектаров.
— На Мелитопольщине это окрестности Дунаевки, Атмань, Кирилловки, территория Приазовского Нацпарка, — добавил он.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что в Запорожской области среди военных РФ растет межэтническая напряженность.
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