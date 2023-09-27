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Війська РФ збудували новий укріпрайон на північ від Токмака – Федоров

Російські окупанти
Фото: Getty Images

На фоні контрнаступу Сил оборони російські війська будують нові укріплення на Запоріжжі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України, російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, – сказав він.

Зокрема, на північ від Токмака з’явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, що веде до нещодавно звільненого українськими захисниками села Роботине.

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Також на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій росіяни почали заганяти бетоновози.

Окрім того, за даними Федорова, на захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 50 тис. гектарів.

– На Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманю, Кирилівки, територія Приазовського Нацпарку, – додав він.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що на Запоріжжі серед військових РФ зростає міжетнічна напруженість.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ
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