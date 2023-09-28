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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 28.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 582-е сутки полномасштабной войны оперативная ситуация на Востоке и Юге Украины остается сложной.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 28.09.2023

Карта бойових дій 28 вересня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
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