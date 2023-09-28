Карта бойових дій на 28.09.2023 – ситуація на фронті

На 582-гу добу повномасштабної війни оперативна ситуація на Сході та Півдні України залишається складною.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 28.09.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.