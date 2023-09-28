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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 582-гу добу повномасштабної війни оперативна ситуація на Сході та Півдні України залишається складною.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 28.09.2023

Карта бойових дій 28 вересня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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