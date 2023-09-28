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Мобилизует членов НАТО. Столтенберг пообещал помочь Украине с усилением ПВО

Столтенберг та Зеленський
Фото: Офис президента

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приложит усилия, чтобы мобилизовать государства-члены блока для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой организации.

Он отметил, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы: реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов.

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Также президент и генсек говорили о защите от российского террора, в частности от возможных атак России на критическую инфраструктуру Украины, и необходимости поставки нашему государству помощи, в частности систем ПВО.

— Генеральный секретарь согласился приложить усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов блока именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни людей, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что в Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО
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