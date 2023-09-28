Мобілізує членів Альянсу. Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг докладе зусиль, щоб мобілізувати держави-члени Альянсу для посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу зі Столтенбергом.

Він зазначив, що обговорив із Столтенбергом всі ключові оборонні питання: реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

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Також президент та генсек говорили про захист від російського терору. Зокрема, від можливих атак Росії на критичну інфраструктуру України та необхідність постачання нашій державі допомоги, зокрема систем ППО.

– Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей, – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що до Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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