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Мобілізує членів Альянсу. Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО

Столтенберг та Зеленський
Фото: Офіс президента

Генсек НАТО Єнс Столтенберг докладе зусиль, щоб мобілізувати держави-члени Альянсу для посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу зі Столтенбергом.

Він зазначив, що обговорив із Столтенбергом всі ключові оборонні питання: реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. 

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Також президент та генсек говорили  про захист від російського терору. Зокрема, від можливих атак Росії на критичну інфраструктуру України та необхідність постачання нашій державі допомоги, зокрема систем ППО.

– Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей, – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що до Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, НАТО
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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