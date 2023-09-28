В Украину приехал генсек НАТО Столтенберг
В четверг, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает агентство AFP.
Указано, что Столтенберг уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Соответствующие фотографии со встречи и брифинга опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Также сегодня в Киев прибыл новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко