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В Украину приехал генсек НАТО Столтенберг

В Украину приехал генсек НАТО Столтенберг
Фото: Getty Images

В четверг, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает агентство AFP.

Указано, что Столтенберг уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Соответствующие фотографии со встречи и брифинга опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Также сегодня в Киев прибыл новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

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Йенс Столтенберг, Київ, НАТО, Украина
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

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