В Константиновке прогремел мощный взрыв: что известно
Днем 28 сентября в Константиновке Краматорского района Донецкой области прогремел мощный взрыв.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Больше информации пока не сообщается.
Напомним, ночью 28 сентября российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками Shahed-136/131.
В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны отработали на отлично — никаких попаданий и разрушений нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко