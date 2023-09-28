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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Константиновке прогремел мощный взрыв: что известно

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Фото: Getty Images

Днем 28 сентября в Константиновке Краматорского района Донецкой области прогремел мощный взрыв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Больше информации пока не сообщается.

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Напомним, ночью 28 сентября российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками Shahed-136/131.

В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны отработали на отлично — никаких попаданий и разрушений нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Дрони Shahed

Взрыв, Донецкая область, Костянтинівка
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