У Костянтинівці пролунав потужний вибух: що відомо

Вдень 28 вересня у Костянтинівці Краматорського району Донецької області пролунав потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Більше інформації наразі немає.

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Нагадаємо, уночі 28 вересня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками Shahed-136/131.

В ОВА зазначили, що сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – жодних влучань і руйнувань не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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