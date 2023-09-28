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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Костянтинівці пролунав потужний вибух: що відомо

вибух дим
Фото: Getty Images

Вдень 28 вересня у Костянтинівці Краматорського району Донецької області пролунав потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Більше інформації наразі немає.

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Нагадаємо, уночі 28 вересня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками Shahed-136/131.

В ОВА зазначили, що сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – жодних влучань і руйнувань не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Вибух, Донецька область, Костянтинівка
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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