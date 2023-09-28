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В Україну приїхав генсек НАТО Столтенберг

В Україну приїхав генсек НАТО Столтенберг
Фото: Getty Images

У четвер, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідні фото опублікував фотограф Ян Доброносов.

Зазначено, що Столтенберг вже провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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Єнс Столтенберг, Київ, НАТО, Україна
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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