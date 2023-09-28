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Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ

Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский пообещал узнать в соответствующих органах Украины о судьбе командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Зеленский отметил, что Украина использует все законные меры и средства по возвращению контроля над своей территорией.

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— Каждый удар по нашей энергетике, инфраструктуре, по нашим гражданским людям мы воспринимаем как угрозу нашей национальной безопасности. Соответственно, мы анализируем, что может Украина сделать, и делаем соответствующие чувствительные шаги на территории Украины. Я обязательно спрошу по вашему вопросу у соответствующих наших органов, — ответил Зеленский на вопрос, жив или нет российский адмирал Соколов.

Ранее украинские Силы специальных операций заявляли, что в результате удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября погибли 34 человека, в частности был ликвидирован командующий Виктор Соколов.

Однако в ответ пропагандисты РФ обнародовали видео с якобы живым командующим.

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Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ

Война в Украине, Взрыв, Владимир Зеленский, Крым, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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