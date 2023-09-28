Живий чи ні? Зеленський особисто перевірить долю командувача Чорноморського флоту РФ

Президент Володимир Зеленський пообіцяв довідатися у відповідних органів України щодо долі командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Зеленський зазначив, що Україна використовує всі законні заходи і засоби щодо повернення контролю над своєю територією.

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– Кожний удар по нашій енергетиці, інфраструктурі, по наших цивільних людях ми сприймаємо як загрозу нашій національній безпеці. Відповідно, ми аналізуємо, що може Україна зробити, і робимо відповідні чутливі кроки на території України. Я обов’язково запитаю щодо вашого питання у відповідних наших органів, — відповів Зеленський на запитання, живий чи ні російський адмірал Соколов.

Раніше українські Сили спеціальних операцій заявляли, що в результаті удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня загинули 34 людини, зокрема був ліквідований командувач Віктор Соколов.

Однак у відповідь пропагандисти РФ оприлюднили відео з нібито живим командувачем.

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