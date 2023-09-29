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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

В Украине планируют отменить заочную форму обучения: что известно

Студенти, вступ, навчання, університет
Фото: Pexels

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №10092, который предусматривает прекращение набора студентов на вечернюю и заочную формы обучения для получения степеней бакалавра и магистра в 2024 году.

Об этом стало известно из проекта закона, опубликованном на сайте ВР.

Вместо этого, внимание будет акцентировано на развитие дистанционного образования, учитывая положительный опыт его использования.

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– Учитывая накопленный опыт использования дистанционных технологий обучения, установить, что в 2024 году не проводится набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, зато ориентируя учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дополнительно, предлагается прекратить набор абитуриентов в 2024 году на обучение для получения степени высшего образования младшего бакалавра, а конкурсный отбор на обучение для получения других степеней высшего образования осуществлять по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных испытаний 2022-2024 гг.

Напомним, студенты, которые учатся за средства государственного бюджета и являются отличниками дневной формы, имеют право на получение стипендий финансируемых из государственного бюджета.

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Источник: Верховная Рада
Верховна Рада, Вища освіта, Закон, студенти
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