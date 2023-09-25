Підвищена стипендія 2023: що це, як отримати та розмір

Студенти, які навчаються за кошти державного бюджету та є відмінниками денної форми, мають право на отримання стипендій, що фінансуються з державного бюджету.

Що таке підвищена стипендія, як її отримати та її розмір у 2023 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке підвищена стипендія та як її отримати

Це стипендіальна регулярна виплата, яку отримає студент-відмінник, який навчається на денній формі за кошти державного бюджету.

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Загалом, в Україні існує кілька видів стипендій:

академічна – виплачується студентам, які успішно проходять атестацію по семестрах. Особливість винагороди полягає в тому, що студент отримує виплати тільки за результатами проходження успішної сесії і протягом пів року.

Якщо в один із семестрів студент отримав погані підсумкові бали, то виплата припиняється.

Відновити стипендію можна, якщо успішно пройти атестацію.

Крім того, перші пів року навчання академічну стипендію отримують усі студенти навчального закладу. Така стипендія буває двох видів – звичайна та підвищена.

Звичайна виплачується студентам бюджету, які успішно пройшли атестацію на 4 та вище.

Підвищена – передбачена студентам, які мають особливі досягнення у навчанні.

На підвищену виплату можуть претендувати учні, які здали сесію на відмінно.

Крім того, студент повинен мати активне соціальне життя – брати участь у різноманітних заходах, вести активну навчальну та наукову діяльність.

соціальна – надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, то виплати припиняють зараховуватися;

– надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, то виплати припиняють зараховуватися; президентська – призначена для заохочення студентів, які визнані переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу.

Розмір підвищеної стипендії

Студенти, які не мають заборгованості та успішно закінчили навчальний семестр та рік, регулярно отримують стипендії.

У 2023 році розміри підвищених стипендій наступні:

для бакалаврів, спеціалістів та магістрів розмір підвищеної стипендії зріс з 2 550 грн до 2910 ;

стипендії зріс з ; для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів підвищена стипендія виросла з 1 930 грн до 2198 ;

стипендія виросла з ; студентам професійних технічних училищ встановили стипендію у розмірі 2198.

Залежно від навчального закладу, розмір академічної стипендії від президента України сягає:

для учнів закладів професійної та професійно-технічної освіти – 2 750 грн на місяць ;

; для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3 320 грн на місяць ;

; для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 4 400 грн на місяць.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів України становить:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується до 2 500 грн на місяць ;

; для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр, освітній ступінь Бакалавр, становить 3 020 грн на місяць ;

; для студентів закладів вищої освіти та наукових установ розмір підвищеної стипендії зріс до 4 тис. грн на місяць.

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