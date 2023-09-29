В Україні планують скасувати заочну форму навчання: що відомо

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №10092, який передбачає припинення набору студентів на вечірню та заочну форми навчання для отримання ступенів бакалавра та магістра у 2024 році.

Про це стало відомо із проєкту закону, опублікованому на сайті ВР.

Замість цього увага буде акцентована на розвитку дистанційної освіти, зважаючи на позитивний досвід її використання.

Зараз дивляться

– З огляду на накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання, встановити, що у 2024 році не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою і заочною формами здобуття освіти, натомість орієнтуючи заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Додатково пропонується припинити набір вступників у 2024 році на навчання для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, а конкурсний відбір на навчання для здобуття інших ступенів вищої освіти здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 рр.

Нагадаємо, студенти, які навчаються за кошти державного бюджету та є відмінниками денної форми, мають право на отримання стипендій, що фінансуються з державного бюджету.

Джерело : Верховна Рада

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.