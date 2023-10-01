Будут ли вручать повестки студентам в октябре: что говорят в ТЦК

Несмотря на зарегистрированный законопроект №9672 об отмени отсрочки от призыва некоторых категорий студентов, их пока не мобилизуют. Это связано с тем, что законодательные изменения еще не приняты.

Об этом заявили представители Житомирского областного ТЦК и СП.

Однако в военкомате предупредили, что студенты могут получить повестки. Это связано с необходимостью обновить данные об абитуриентах и подтвердить факт обучения в заведении.

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— Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе все, кто учится, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения, — говорится в сообщении.

Как отметили в ТЦК, украинцы, которые приходят в военкоматы для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВВК для обследования и установления факта пригодности к военной службе. Потому что отсрочка от мобилизации предоставляется только пригодным к службе в ВСУ лицам. Непригодные ее не получают. Их вместо этого исключают с воинского учета.

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