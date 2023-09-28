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Вместо ограничений по возрасту: что известно о новом законопроекте об отсрочке от мобилизации

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №9672-2 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Документ даст возможность избежать злоупотреблением права на отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, которые получают второе образование.

Факты ICTV разбирались, что означает данный законопроект на практике.

Так, 4 сентября в Раде зарегистрировали документ №9672. Его авторы: Федор Вениславский (Слуга народа), Ирина Констанкевич (группа За будущее) и Марьяна Безуглая. Этот законопроект предусматривает отмену отсрочки от призыва студентов с 30-летнего возраста, которые получают еще одно образование.

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Что предлагает альтернативный законопроект №9672-2

Авторами законопроекта №9672-2 являются нардепы Алексей Мовчан, Борис Приходько и Георгий Мазурашу.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается давать отсрочку от мобилизации студентам, которые получают второе высшее образование, которое необходимо для восстановления экономики. Однако законопроект не даст возможности злоупотреблять своим правом на образование, чтобы избежать мобилизации, говорят авторы.

То есть целью законопроекта является сохранение и обеспечение права на отсрочку от мобилизации для граждан, которые получают впервые следующий уровень образования с целью дальнейшего развития науки, сохранения будущих научных кадров в Украине.

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По новым изменениям призыву на военную службу по мобилизации на особый период не подлежат:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;
  • профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах, и впервые получают следующий уровень образования, который выше ранее полученного;
  • аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;
  • работники научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень;
  • педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • соискатели высшего образования, которые, независимо от наличия ранее полученного образования, учатся на дневной или дуальной форме, и получают образование по специальностям, которым предоставляется особая поддержка от центральных и исполнительных органов власти.

Закон №9672-2 вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Мобилизация в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

С начала полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже шесть раз:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Напомним, что в Украине вместе с военным положением продолжает действовать и комендантский час.

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Война в Украине, Верховна Рада, Вища освіта, мобілізація
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