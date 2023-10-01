Чи вручатимуть повістки студентам у жовтні: що кажуть у ТЦК

Не дивлячись на зареєстрований законопроєкт №9672 щодо позбавлення відстрочки від призову до ЗСУ деяких категорій студентів, їх наразі не мобілізовують. Це пов’язано з тим, що законодавчі зміни ще не ухвалені.

Про це заявили представники Житомирського обласного ТЦК та СП.

Проте у військкоматі попередили, що студенти можуть отримати повістки. Це повязано з необхідністю оновити дані про здобувачів освіти та підтвердити факт навчання у закладі освіти.

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– Відповідно до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу всі, хто навчається, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ТЦК, українці, які приходять у військкомати для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Тому що відстрочка від мобілізації надається лише придатним до служби у ЗСУ особам. Непридатні її не отримують. Їх замість цього виключають з військового обліку.

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